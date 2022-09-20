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Вірменія і Азербайджан за посередництва США заявили про готовність до переговорів

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 14:58

Сполучені Штати закликають до подальших переговорів Вірменії та Азербайджану, щоб послабити напругу після останньої ескалації, внаслідок якої загинули десятки людей.

Про це йдеться у заяві Держдепу за підсумками зустрічі Ентоні Блінкена з главами МЗС обох країн у Нью-Йорку, пише "Європейська правда".

"Держсекретар Блінкен висловив співчуття з приводу загиблих і наголосив на необхідності запобігання подальшим військовим діям, підкресливши важливість повернення до мирного процесу. Вони обговорили наступні кроки, і секретар закликав сторони зустрітися знову до кінця місяця", - йдеться у повідомленні.

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Зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану – Арарата Мірзояна та Джейхуна Байрамова – відбулася на полях щорічної Генеральної асамблеї ООН, яка розпочалася у понеділок.

У МЗС Вірменії повідомили, що під час зустрічі Мірзоян підкреслив, що азербайджанські збройні сили повинні бути виведені з суверенної території Республіки Вірменія, а також повинні бути запроваджені міжнародні механізми для запобігання подальшій ескалації.

"Глава МЗС Вірменії наголосив на важливості негайного вирішення гуманітарних питань, у тому числі репатріації військовополонених. Міністр Мірзоян підтвердив готовність вірменської сторони брати участь у процесі всебічної нормалізації відносин", - йдеться у заяві.

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У заяві МЗС Азербайджану йдеться, що Байрамов на зустрічі заявив про "провокації та напади на Азербайджан 12-14 вересня", а також звинуватив Вірменію у порушенні режиму припинення вогню.

Водночас Байрамов заявив "про готовність до термінових переговорів відповідно до тристоронніх заяв та результатів брюссельської зустрічі лідерів для забезпечення тривалого миру".

Нагадаємо, днями Єреван відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона засудила нещодавні атаки Азербайджану проти Вірменії і зазначила, що США готові надати підтримку демократії, суверенітету та територіальній цілісності Вірменії.

Читайте більше про вересневе загострення між двома країнами: РФ відмовляється від союзника: несподіваний поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії.

Теми: СШАВірменіяАзербайджан
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