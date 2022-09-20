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Армения и Азербайджан при посредничестве США заявили о готовности к переговорам

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 14:58

Соединенные Штаты призывают к дальнейшим переговорам Армении и Азербайджана, чтобы ослабить напряжение после последней эскалации, в результате которой погибли десятки людей.

Об этом говорится в заявлении Госдепа по итогам встречи Энтони Блинкена с главами МИД обеих стран в Нью-Йорке, пишет "Европейская правда".

"Госсекретарь Блинкен выразил соболезнования по поводу погибших и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших военных действий, подчеркнув важность возвращения к мирному процессу. Они обсудили следующие шаги, и секретарь призвал стороны встретиться снова до конца месяца", - говорится в сообщении.

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Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова - состоялась на полях ежегодной Генеральной ассамблеи ООН, которая началась в понедельник.

В МИД Армении сообщили, что во время встречи Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, а также должны быть введены международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации.

"Глава МИД Армении подчеркнул важность немедленного решения гуманитарных вопросов, в том числе репатриации военнопленных. Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всесторонней нормализации отношений", - говорится в заявлении.

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В заявлении МИД Азербайджана говорится, что Байрамов на встрече заявил о "провокациях и нападениях на Азербайджан 12-14 сентября", а также обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня.

В то же время Байрамов заявил "о готовности к срочным переговорам в соответствии с трехсторонними заявлениями и результатами брюссельской встречи лидеров для обеспечения длительного мира".

Напомним, на днях Ереван посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она осудила недавние атаки Азербайджана против Армении и отметила, что США готовы оказать поддержку демократии, суверенитету и территориальной целостности Армении.

Темы: СШААрменияАзербайджан
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