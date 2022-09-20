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Росіяни почали окопуватися на адмінмежі Криму

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 15:07
Росіяни почали окопуватися на адмінмежі Криму
ілюстративне фото ДПСУ

На адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю зафіксували зведення фортифікаційних споруд для російських військ.

Джерело: представництво президента України в АРК

Дослівно: "На адмінмежі з Херсонською областю помічено зведення фортифікаційних споруд для особового складу та важкої техніки російських військ".

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Деталі: Також повідомляється, що очільник окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов заявив, що в тимчасово окупованому Криму формують два батальйони, яких відправлять на війну проти України.

Теми: Кримвійна
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