Росіяни почали окопуватися на адмінмежі Криму
Вівторок, 20 вересня 2022, 15:07
На адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю зафіксували зведення фортифікаційних споруд для російських військ.
Джерело: представництво президента України в АРК
Дослівно: "На адмінмежі з Херсонською областю помічено зведення фортифікаційних споруд для особового складу та важкої техніки російських військ".
Деталі: Також повідомляється, що очільник окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов заявив, що в тимчасово окупованому Криму формують два батальйони, яких відправлять на війну проти України.
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