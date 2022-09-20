Россияне начали окапываться на админгранице Крыма

На админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью зафиксировали строительство фортификационных сооружений для российских войск.

Источник: представительство президента Украины в АРК

Дословно: "На админгранице с Херсонской областью замечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск".

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Детали: Также сообщается, что глава оккупационной "администрации" Крыма Сергей Аксенов заявил, что во временно оккупированном Крыму формируют два батальона, которые отправят на войну против Украины.