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Россияне начали окапываться на админгранице Крыма

Валентина РоманенкоВторник, 20 сентября 2022, 15:07
иллюстративное фото ГПСУ

На админгранице оккупированного Крыма с Херсонской областью зафиксировали строительство фортификационных сооружений для российских войск.

Источник: представительство президента Украины в АРК

Дословно: "На админгранице с Херсонской областью замечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск".

Детали: Также сообщается, что глава оккупационной "администрации" Крыма Сергей Аксенов заявил, что во временно оккупированном Крыму формируют два батальона, которые отправят на войну против Украины.

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Темы: Крымвойна
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