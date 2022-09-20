Лідер боснійських сербів підтримав війну Путіна в Україні і пропаганду РФ про неї

Лідер боснійських сербів і член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, що прибув до Москви для зустрічі з Путіним, вважає, що війна в Україні є прямим наслідком розширення НАТО, а реальна мета американців та європейців у цій війні – стримування та знищення РФ.

Про це він заявив у інтерв’ю "Російській газеті", пише "Європейська правда".

"Конфлікт в Україні - прямий наслідок розширення альянсу на схід, а реальна мета - Росія, її ретельне стримування і, зрештою, знищення. Якщо ви відстежуєте сьогоднішні заяви, що виходять від високопосадовців НАТО та Євросоюзу, де відкрито наполягають на поразці Росії на полі бою, то стає очевидним, якою є реальна геополітична мета Заходу. В Україні сьогодні колективний Захід бере участь у конфлікті з Росією", - заявив Мілорад Додік.

Він назвав Росію "найважливішим дипломатичним союзником Республіки Сербської", який "захищає інтереси сербського ентитету на міжнародній політичній арені та в рамках ключових організацій".

"Для Республіки Сербської і всього сербського народу найважливіше значення набуває економічна взаємодія з Росією, головним чином в рамках енергетичних проектів, де Москва виступає у ролі нашого стратегічного партнера. Крім того, РФ - це гарант виживання сербів у БіГ у цей нестабільний та невизначений час", - додав Додік.

Окремо в інтерв’ю ТАСС Додік назвав виправданою "спецоперацію РФ" в Україні, оскільки, за його словами, "у країні 15 мільйонів росіян і для них російська мова заборонена керівництвом цієї країни. Тому спецоперація Росії в Україні виправдана захистом прав свого народу".

Напередодні Додік прибув до Москви, щоб у вівторок зустрітись з президентом РФ Владіміром Путіним.

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2 жовтня, в Боснії і Герцеговині мають відбутися загальні вибори. Цього разу вони пройдуть у безпрецедентно гострій безпековій ситуації у країні, що робить майбутні вибори ледь не визначальними – навіть для самого існування країни.

Мілорад Додік з з початком виборчої кампанії знову повернувся до агресивної сепаратистської риторики та погроз виходу Республіки Сербської зі складу Боснії і Герцеговини.

Читайте детальніше у статті: Боснія на розрив: чому політична криза дійшла до рівня, що загрожує навіть існуванню держави.