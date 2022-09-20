Лидер боснийских сербов поддержал войну Путина в Украине и пропаганду РФ о ней

Лидер боснийских сербов и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, прибывший в Москву для встречи с Путиным, считает, что война в Украине является прямым следствием расширения НАТО, а реальная цель американцев и европейцев в этой войне - сдерживание и уничтожение РФ.

Об этом он заявил в интервью "Российской газете", пишет "Европейская правда".

"Конфликт в Украине - прямое следствие расширения Альянса на восток, а реальная цель - Россия, ее тщательное сдерживание и, наконец, уничтожение. Если вы отслеживаете сегодняшние заявления, исходящие от высокопоставленных чиновников НАТО и Евросоюза, где открыто настаивают на поражении России на поле боя, то становится очевидным, какова реальная геополитическая цель Запада. В Украине сегодня коллективный Запад участвует в конфликте с Россией", - заявил Милорад Додик.

Он назвал Россию "важнейшим дипломатическим союзником Республики Сербской", который "защищает интересы сербского энтитета на международной политической арене и в рамках ключевых организаций".

"Для Республики Сербской и всего сербского народа важнейшее значение приобретает экономическое взаимодействие с Россией, главным образом в рамках энергетических проектов, где Москва выступает в роли нашего стратегического партнера. Кроме того, РФ - это гарант выживания сербов в БиГ в это нестабильное и неопределенное время", - добавил Додик.

Отдельно в интервью ТАСС Додик назвал оправданной "спецоперацию РФ" в Украине, поскольку, по его словам, "в стране 15 миллионов русских и для них русский язык запрещен руководством этой страны. Поэтому спецоперация России в Украине оправдана защитой прав своего народа".

Накануне Додик прибыл в Москву, чтобы во вторник встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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2 октября в Боснии и Герцеговине должны состояться всеобщие выборы. На этот раз они пройдут в беспрецедентно острой ситуации с безопасностью в стране, что делает предстоящие выборы едва ли не определяющими - даже для самого существования страны.

Милорад Додик с началом избирательной кампании снова вернулся к агрессивной сепаратистской риторике и угрозам выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.

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