Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер боснийских сербов поддержал войну Путина в Украине и пропаганду РФ о ней

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 15:07

Лидер боснийских сербов и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, прибывший в Москву для встречи с Путиным, считает, что война в Украине является прямым следствием расширения НАТО, а реальная цель американцев и европейцев в этой войне - сдерживание и уничтожение РФ.

Об этом он заявил в интервью "Российской газете", пишет "Европейская правда".

"Конфликт в Украине - прямое следствие расширения Альянса на восток, а реальная цель - Россия, ее тщательное сдерживание и, наконец, уничтожение. Если вы отслеживаете сегодняшние заявления, исходящие от высокопоставленных чиновников НАТО и Евросоюза, где открыто настаивают на поражении России на поле боя, то становится очевидным, какова реальная геополитическая цель Запада. В Украине сегодня коллективный Запад участвует в конфликте с Россией", - заявил Милорад Додик.

Реклама:

Он назвал Россию "важнейшим дипломатическим союзником Республики Сербской", который "защищает интересы сербского энтитета на международной политической арене и в рамках ключевых организаций".

"Для Республики Сербской и всего сербского народа важнейшее значение приобретает экономическое взаимодействие с Россией, главным образом в рамках энергетических проектов, где Москва выступает в роли нашего стратегического партнера. Кроме того, РФ - это гарант выживания сербов в БиГ в это нестабильное и неопределенное время", - добавил Додик.

Отдельно в интервью ТАСС Додик назвал оправданной "спецоперацию РФ" в Украине, поскольку, по его словам, "в стране 15 миллионов русских и для них русский язык запрещен руководством этой страны. Поэтому спецоперация России в Украине оправдана защитой прав своего народа".

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Додик прибыл в Москву, чтобы во вторник встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

2 октября в Боснии и Герцеговине должны состояться всеобщие выборы. На этот раз они пройдут в беспрецедентно острой ситуации с безопасностью в стране, что делает предстоящие выборы едва ли не определяющими - даже для самого существования страны. 

Милорад Додик с началом избирательной кампании снова вернулся к агрессивной сепаратистской риторике и угрозам выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. 

Читайте подробнее в статье: Босния на разрыв: почему политический кризис дошел до уровня, угрожающего даже существованию государства.

Темы: ПутинпропагандаБосния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Путин
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: