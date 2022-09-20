88% українців не розглядають свою територію як розмінну монету – КМІС

77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру "скоріше прийнятним".

Джерело: результати спільного опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, проведеного 2-9 серпня

Дослівно КМІС: "Українці не розглядають свою територію як розмінну монету. Скоріше вони переважною більшістю зазначають, що борються та жертвують заради відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Це єдиний результат війни, який вважається прийнятним".

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Деталі: Лише 5% опитаних назвали неприйнятним для досягнення миру повернення всіх територій, включно з Донбасом і Кримом.

69% респондентів назвали неприйнятною ціною для повернення миру те, що Україна поверне лише ті території, що контролювала до 2022 року (без Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей).

84% проти того, щоб мир настав за умови, що Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз.

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61% опитаних вважають неприйнятною ціною для настання миру відмову України від заявленої мети вступу до НАТО, а 73% – відмову України від заявленої мети свого вступу до ЄС.

Найбільше противників різного роду поступок заради досягнення миру серед чоловіків та людей старшого віку (56+).

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав КМІС з 2 по 9 серпня. Методом телефонних інтерв’ю (CATI) опитали 2510 осіб. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2,2%.

Дослідження проведене за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.