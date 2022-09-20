Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

88% українців не розглядають свою територію як розмінну монету – КМІС

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 15:53
Фото discoverukraine.com.ua

77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру "скоріше прийнятним".

Джерело: результати спільного опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, проведеного 2-9 серпня

Дослівно КМІС: "Українці не розглядають свою територію як розмінну монету. Скоріше вони переважною більшістю зазначають, що борються та жертвують заради відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Це єдиний результат війни, який вважається прийнятним". 

 

Деталі: Лише 5% опитаних назвали неприйнятним для досягнення миру повернення всіх територій, включно з Донбасом і Кримом.

69% респондентів назвали неприйнятною ціною для повернення миру те, що Україна поверне лише ті території, що контролювала до 2022 року (без Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей). 

 

84% проти того, щоб мир настав за умови, що Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз.

61% опитаних вважають неприйнятною ціною для настання миру відмову України від заявленої мети вступу до НАТО, а 73% – відмову України від заявленої мети свого вступу до ЄС. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Найбільше противників різного роду поступок заради досягнення миру серед чоловіків та людей старшого віку (56+).  

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав КМІС з 2 по 9 серпня. Методом телефонних інтерв’ю (CATI) опитали 2510 осіб. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2,2%.

Дослідження проведене за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Українавійнаокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Усі новини...
Україна
Україна експортувала понад чотири мільйони тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
Пентагон: передача Україні танків західного типу обговорюється
Російські диверсанти форсували Сіверський Донець, їх прицільно потопили
Останні новини
07:10
ЗСУ відбили ворожі атаки та уразили 40 об’єктів противника – зведення
06:15
ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"
05:15
Росіяни вдарили ракетами по Покровську, поранена жителька міста
04:35
Держава, яка провокує голод, заслуговує на "найжорсткішу реакцію" світу – Зеленський
03:38
У Новій Каховці ЗСУ уразили колону військової техніки росіян – командування
03:08
ЗСУ знищили понад 150 загарбників і більше 40 одиниць техніки ворога – ОК "Південь"
02:32
оновлено, фотоРакетні удари по Харкову: рятувальники деблокували 10 людей, є поранений
01:56
Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"
01:22
Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій
01:20
У ЄС не сподіваються до кінця року домовитися відійти від одностайності у прийнятті рішень
Усі новини...