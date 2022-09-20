88% украинцев не рассматривают свою территорию как разменную монету – КМИС

77% украинцев единственно приемлемым с вариантом установления мира считают возвращение Украиной всех территорий, подконтрольных ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым, еще 11% опрошенных называют такой вариант достижения мира "скорее приемлемым".

Источник: результаты совместного опроса Киевского международного института социологии и Национального демократического института в Украине, проведенного 2-9 августа

Дословно КМИС: "Украинцы не рассматривают свою территорию как разменную монету. Скорее они подавляющим большинством отмечают, что борются и жертвуют ради восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Это единственный результат войны, который считается приемлемым".

Детали: Только 5% опрошенных назвали неприемлемым для достижения мира возвращение всех территорий, включая Донбасс и Крым.

69% респондентов назвали неприемлемой ценой для возвращения мира то, что Украина вернет только те территории, которые контролировала до 2022 года (без Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей).

84% против того, чтобы мир наступил при условии, что Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас.

61% опрошенных считают неприемлемой ценой для возвращения мира отказ Украины от заявленной цели вступления в НАТО, а 73% – отказ Украины от заявленной цели своего вступления в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Больше всего противников разного рода уступок ради достижения мира среди мужчин и людей старшего возраста (56+).

Общенациональное исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил КМИС со 2 по 9 августа. Методом телефонных интервью (CATI) опросили 2 510 человек. Опрос репрезентативен только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 2,2%.

Исследование проведено при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции и Министерства международных дел Канады.