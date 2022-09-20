Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

92% українців хочуть приєднання України до ЄС, 79% - за вступ до НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 16:56

Переважна більшість українців виступають за приєднання України до ЄС і НАТО в майбутньому.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, проведеного 2-9 серпня, передає "Європейська правда".

Так, 92% опитаних хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС – у порівнянні з травнем ця цифра зросла на 2 процентні пункти.

Реклама:

Очікують вступу України до ЄС до 2030 року 85% респондентів. У порівнянні з травнем цей показник знизився на 2 процентні пункти.

Крім того, 79% українців хотіли б вступу України до НАТО до 2030 року, у травні таких було 73%. Очікують приєднання нашої держави до НАТО 69% опитаних у порівнянні з 65% у травні.

Слід зазначити, що у грудні 2021 року 58% українців хотіли б членства України в ЄС, тоді як за НАТО були 48% опитаних.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільше тих, хто хоче бачити Україну в ЄС на Заході і в Центрі (95% і 93% відповідно), на Сході і Півдні підтримка членства в ЄС знаходиться на рівні 89%.

Так само на Заході і в Центрі найбільше підтримують ідею вступу України в НАТО – 86% і 81% відповідно. На Півдні вступу до НАТО хочуть 73% опитаних, на Сході – 71%.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав КМІС з 2 по 9 серпня. Методом телефонних інтерв’ю (CATI) опитали 2510 осіб.

Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2,2%.

Нагадаємо, у Грузії зберігається висока підтримка вступу країни до НАТО та ЄС, хоча показники за останній рік дещо знизилися.

Теми: УкраїнаНАТОЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Усі новини...
Україна
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Останні новини
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
Усі новини...
Реклама: