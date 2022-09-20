Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

92% українців хочуть приєднання України до ЄС, 79% - за вступ до НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 16:56

Переважна більшість українців виступають за приєднання України до ЄС і НАТО в майбутньому.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, проведеного 2-9 серпня, передає "Європейська правда".

Так, 92% опитаних хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС – у порівнянні з травнем ця цифра зросла на 2 процентні пункти.

Очікують вступу України до ЄС до 2030 року 85% респондентів. У порівнянні з травнем цей показник знизився на 2 процентні пункти.

Крім того, 79% українців хотіли б вступу України до НАТО до 2030 року, у травні таких було 73%. Очікують приєднання нашої держави до НАТО 69% опитаних у порівнянні з 65% у травні.

Слід зазначити, що у грудні 2021 року 58% українців хотіли б членства України в ЄС, тоді як за НАТО були 48% опитаних.

Найбільше тих, хто хоче бачити Україну в ЄС на Заході і в Центрі (95% і 93% відповідно), на Сході і Півдні підтримка членства в ЄС знаходиться на рівні 89%.

ВІДЕО ДНЯ

Так само на Заході і в Центрі найбільше підтримують ідею вступу України в НАТО – 86% і 81% відповідно. На Півдні вступу до НАТО хочуть 73% опитаних, на Сході – 71%.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав КМІС з 2 по 9 серпня. Методом телефонних інтерв’ю (CATI) опитали 2510 осіб.

Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2,2%.

Нагадаємо, у Грузії зберігається висока підтримка вступу країни до НАТО та ЄС, хоча показники за останній рік дещо знизилися.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: УкраїнаНАТОЄвропа
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Усі новини...
Україна
88% українців не розглядають свою територію як розмінну монету – КМІС
Україна експортувала понад чотири мільйони тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
Пентагон: передача Україні танків західного типу обговорюється
Останні новини
08:44
Молдова засудила плани Кремля про псевдореферендуми для анексії окупованих територій України
08:34
За добу окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини – ОВА
08:14
Окупанти вночі гатили по Нікопольському і Криворізькому районах, є постраждалий – ОВА
07:56
На окупованих територіях затримують і примусово "мобілізують" чоловіків – штаб
07:42
Ворог вночі знову обстріляв ЗАЕС
07:10
ЗСУ відбили ворожі атаки та уразили 40 об’єктів противника – зведення
06:15
ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"
05:15
Росіяни вдарили ракетами по Покровську, поранена жителька міста
04:35
Держава, яка провокує голод, заслуговує на "найжорсткішу реакцію" світу – Зеленський
03:38
У Новій Каховці ЗСУ уразили колону військової техніки росіян – командування
Усі новини...