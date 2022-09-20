92% українців хочуть приєднання України до ЄС, 79% - за вступ до НАТО

Переважна більшість українців виступають за приєднання України до ЄС і НАТО в майбутньому.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, проведеного 2-9 серпня, передає "Європейська правда".

Так, 92% опитаних хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС – у порівнянні з травнем ця цифра зросла на 2 процентні пункти.

Очікують вступу України до ЄС до 2030 року 85% респондентів. У порівнянні з травнем цей показник знизився на 2 процентні пункти.

Крім того, 79% українців хотіли б вступу України до НАТО до 2030 року, у травні таких було 73%. Очікують приєднання нашої держави до НАТО 69% опитаних у порівнянні з 65% у травні.

Слід зазначити, що у грудні 2021 року 58% українців хотіли б членства України в ЄС, тоді як за НАТО були 48% опитаних.

Найбільше тих, хто хоче бачити Україну в ЄС на Заході і в Центрі (95% і 93% відповідно), на Сході і Півдні підтримка членства в ЄС знаходиться на рівні 89%.

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Так само на Заході і в Центрі найбільше підтримують ідею вступу України в НАТО – 86% і 81% відповідно. На Півдні вступу до НАТО хочуть 73% опитаних, на Сході – 71%.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав КМІС з 2 по 9 серпня. Методом телефонних інтерв’ю (CATI) опитали 2510 осіб.

Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2,2%.

Нагадаємо, у Грузії зберігається висока підтримка вступу країни до НАТО та ЄС, хоча показники за останній рік дещо знизилися.