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92% украинцев хотят присоединения Украины к ЕС, 79% - за вступление в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 16:56

Подавляющее большинство украинцев выступают за присоединение Украины к ЕС и НАТО в будущем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии и Национального демократического института в Украине, проведенного 2-9 августа, передает "Европейская правда".

Так, 92% опрошенных хотели бы, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС - по сравнению с маем эта цифра выросла на 2 процентных пункта.

Ожидают вступления Украины в ЕС до 2030 года 85% респондентов. По сравнению с маем этот показатель снизился на 2 процентных пункта.

Кроме того, 79% украинцев хотели бы вступления Украины в НАТО до 2030 года, в мае таких было 73%. Ожидают присоединения нашего государства к НАТО 69% опрошенных по сравнению с 65% в мае.

Следует отметить, что в декабре 2021 года 58% украинцев хотели бы членства Украины в ЕС, тогда как за НАТО были 48% опрошенных.

Больше всего тех, кто хочет видеть Украину в ЕС на Западе и в Центре (95% и 93% соответственно), на Востоке и Юге поддержка членства в ЕС находится на уровне 89%.

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Так же на Западе и в Центре больше всего поддерживают идею вступления Украины в НАТО - 86% и 81% соответственно. На Юге вступления в НАТО хотят 73% опрошенных, на Востоке - 71%.

Общенациональное исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил КМИС со 2 по 9 августа. Методом телефонных интервью (CATI) опросили 2510 человек.

Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 2,2%.

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Темы: УкраинаНАТОЕвропа
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