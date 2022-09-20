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Рада взялася за посилення кордону з Росією і Білоруссю

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 17:20
Getty Images

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення до 2 км прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з Росією і Білоруссю.

Джерело: народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, Інтерфакс-Україна

Деталі: Також законопроєкт визначає порядок залучення підрозділів Збройних сил України до посилення охорони держкордону.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7475 за основу підтримали 250 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Документ передбачає збільшення до 2 км розміру земель, необхідних для інженерного облаштування держкордону з РФ  та Білоруссю і на природно-заповідних землях.

Законопроєкт також пропонує врегулювати порядок і способи залучення військових частин і підрозділів ЗСУ до виконання завдань, пов'язаних із посиленням охорони держкордону.

Зокрема, йдеться про можливість створення застав вогневої підтримки, артилерії та авіаційних ланок, відбору біометрики у всіх, хто перетинає держкордон, з перевіркою їх на блокпостах і розпізнаванням осіб.

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Згідно з проектом закону, в Україні в межах двокілометрової зони можуть встановити спеціальний дозвільний прикордонний режим.

Крім того, запропоновані зміни до низки профільних законів дадуть змогу запобігти зловживанням процедурою отримання статусу біженця особами, яким заборонено в'їзд в Україну, або які становлять загрозу прикордонній безпеці країни.

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Теми: РосіяБілоруськордонУкраїна
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