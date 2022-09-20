Рада взялась за усиление границы с Россией и Беларусью

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 2 км пограничной полосы вдоль линии государственной границы с Россией и Беларусью.

Источник: народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, Интерфакс-Украина

Детали: Также законопроект определяет порядок привлечения подразделений Вооруженных сил Украины к усилению охраны госграницы.

Принятие соответствующего законопроекта №7475 за основу поддержали 250 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ предусматривает увеличение до 2 км размера земель, необходимых для инженерного обустройства госграницы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь и на природно-заповедных землях.

Законопроект также предлагает урегулировать порядок и способы привлечения воинских частей и подразделений ВСУ к выполнению задач, связанных с усилением охраны госграницы.

В частности, речь идет о возможности создания залогов огневой поддержки, артиллерии и авиационных звеньев, отбора биометрики у всех пересекающих госграницу с проверкой их на блокпостах и распознаванием лиц.

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Согласно проекту закона, в Украине в пределах двухкилометровой зоны могут установить специальный разрешительный пограничный режим.

Кроме того, предлагаемые изменения в ряд профильных законов позволят предотвратить злоупотребления процедурой получения статуса беженца лицами, которым запрещен въезд в Украину, или представляющим угрозу пограничной безопасности страны.