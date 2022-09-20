Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада взялась за усиление границы с Россией и Беларусью

"Украинская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 17:20
Getty Images

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 2 км пограничной полосы вдоль линии государственной границы с Россией и Беларусью.

Источник: народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, Интерфакс-Украина

Детали: Также законопроект определяет порядок привлечения подразделений Вооруженных сил Украины к усилению охраны госграницы.

Принятие соответствующего законопроекта №7475 за основу поддержали 250 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ предусматривает увеличение до 2 км размера земель, необходимых для инженерного обустройства госграницы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь и на природно-заповедных землях.

Законопроект также предлагает урегулировать порядок и способы привлечения воинских частей и подразделений ВСУ к выполнению задач, связанных с усилением охраны госграницы.

В частности, речь идет о возможности создания залогов огневой поддержки, артиллерии и авиационных звеньев, отбора биометрики у всех пересекающих госграницу с проверкой их на блокпостах и распознаванием лиц.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно проекту закона, в Украине в пределах двухкилометровой зоны могут установить специальный разрешительный пограничный режим.

Кроме того, предлагаемые изменения в ряд профильных законов позволят предотвратить злоупотребления процедурой получения статуса беженца лицами, которым запрещен въезд в Украину, или представляющим угрозу пограничной безопасности страны.

Поддержите УП на Patreon

Темы: РосcияБеларусьграницаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются

В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод

фотоВ Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция

Все новости...
Росcия
Крупнейший переработчик масличных культур Bunge уходит из РФ
Россияне обстреляли Славянск из С-300, есть разрушения
"Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай
Последние новости
08:52
Шольц на Генассамблее ООН: мы не примем мир на условиях России
08:44
Молдова осудила планы Кремля о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины
08:34
За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА
08:14
Оккупанты ночью били по Никопольскому и Криворожскому районам, есть пострадавший - ОВА
07:56
На оккупированных территориях задерживают и принудительно "мобилизуют" мужчин – штаб
07:42
Враг ночью снова обстрелял ЗАЭС
07:10
ВСУ отбили вражеские атаки и поразили 40 объектов противника – сводка
06:15
ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"
05:15
Россияне ударили ракетами по Покровску, ранена жительница города
04:35
Государство, которое провоцирует голод, заслуживает "самую жесткую реакцию" мира – Зеленский
Все новости...