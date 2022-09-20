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Фінляндія пропонує включити візовий бан для росіян до санкцій ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 17:42

Фінляндія у вівторок направила Європейській комісії листа з пропозицією запровадити загальні рекомендації для всіх країн Шенгенської зони щодо скасування чи визнання недійсними віз, виданих громадянам Росії, та обмежень на їхній в’їзд.

Як передає "Європейська правда", таке повідомило міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Фінляндія просить про рекомендацію, згідно з якою всі країни Шенгенської зони, попереджаючи в’їзд російських громадян через свої кордони, водночас будуть або визнавати недійсними, або скасовувати візи таких осіб чи забороняти їм в’їзд відповідно до стандартних практик", – пояснюється в повідомленні.

Там додається, що в такому випадку інформація про громадянина РФ, якому заборонили в’їзд, буде занесена в інформаційну систему Шенгену, і в результаті інші держави-члени можуть також не допустити потрапляння такої особи в Шенгенську зону.

"Під час зустрічі міністрів закордонних справ 19 вересня Фінляндія запропонувала включити питання туристичних віз до санкцій Європейського Союзу для зміцнення єдності ЄС. Фінляндія вважає, що важливо вживати заходів для досягнення спільної позиції ЄС щодо візових обмежень для громадян РФ", – наголошує фінське МЗС.

Нагадаємо, ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, зокрема Угорщина, виступили проти.

Однак з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

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Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

Раніше "Європейська правда" детально пояснювала, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

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Теми: ФінляндіявізиЄС
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