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Финляндия предлагает включить визовый бан для россиян в санкции ЕС

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 17:42

Финляндия во вторник направила Европейской комиссии письмо с предложением ввести общие рекомендации для всех стран Шенгенской зоны по отмене или признанию недействительными виз, выданных гражданам России, и ограничений на их въезд.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщило министерство иностранных дел Финляндии.

"Финляндия просит о рекомендации, согласно которой все страны Шенгенской зоны, предупреждая въезд российских граждан через свои границы, одновременно будут либо признавать недействительными, либо отменять визы таких лиц или запрещать им въезд в соответствии со стандартными практиками", - поясняется в сообщении.

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Там добавляется, что в таком случае информация о гражданине РФ, которому запретили въезд, будет внесена в информационную систему Шенгена, и в результате другие государства-члены могут также не допустить попадания такого лица в Шенгенскую зону.

"Во время встречи министров иностранных дел 19 сентября Финляндия предложила включить вопросы туристических виз в санкции Европейского Союза для укрепления единства ЕС. Финляндия считает, что важно принимать меры для достижения общей позиции ЕС по визовым ограничениям для граждан РФ", - отмечает финский МИД.

Напомним, ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

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Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дорогим.

Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

Ранее "Европейская правда" подробно объясняла, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

Темы: ФинляндиявизыЕС
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