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Росію не допустили на Євро-2024 з футболу, Україну й Білорусь розвели в жеребкуванні

Роман Петренко, Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 17:53
Росію не допустили на Євро-2024 з футболу, Україну й Білорусь розвели в жеребкуванні
фото: тасс

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) оприлюднила рішення щодо проведення Чемпіонату Європи 2024 з футболу, у якому йдеться, що Росія не допущена до змагань, а Білорусь – допущена.

Джерело: UEFAEuroradio, Sport.ua

Деталі: 20 вересня UEFA повідомила, що Росія не братиме участь у Чемпіонаті Європи згідно з рішенням 28 лютого, коли Росію через напад на Україну вигнали зі всіх змагань під егідою UEFA та FIFA.

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Процедура, оприлюднена УЄФА, передбачає проведення жеребкування відбору до Євро-2024 у неділю 9 жовтня 2022 року, о 12:00 за центральноєвропейським часом.

Згідно з рішеннями Виконавчого комітету УЄФА, чинними на момент жеребкування, не можуть бути зведені в одну групу такі команди:

  • Вірменія / Азербайджан
  • Білорусь / Україна
  • Гібралтар / Іспанія
  • Косово / Боснія і Герцеговина
  • Косово / Сербія

Цьому передувало: Днями країна-господиня Євро-2024 Німеччина звернулася до УЄФА з проханням не допустити Білорусь до відбору змагань через її підтримку Росії, повідомляли місцеві ЗМІ.

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Перед офіційним рішенням декілька видань повідомили, що УЄФА відмовив Білорусі, як і Росії, в участі на Євро-2024.

УП, оновлено
Теми: футболРосіяБілорусьвійна
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