Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россию не допустили на Евро-2024 по футболу, Украину и Беларусь развели в жеребьевке

Роман Петренко, Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 17:53
фото: тасс

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обнародовал решение о проведении Чемпионата Европы 2024 по футболу, в котором говорится, что Россия не допущена к соревнованиям, а Беларусь – допущена.

Источник: UEFAEuroradio, Sport.ua

Детали: 20 сентября UEFA сообщила, что Россия не будет участвовать в Чемпионате Европы согласно решению 28 февраля, когда Россию из-за нападения на Украину выгнали из всех соревнований под эгидой UEFA и FIFA.

Процедура, обнародованная УЕФА, предусматривает проведение жеребьевки отбора к Евро-2024 в воскресенье 9 октября 2022 года, в 12:00 по центральноевропейскому времени.

Согласно решениям Исполнительного комитета УЕФА, действующим на момент жеребьевки, не могут быть сведены в одну группу следующие команды:

  • Армения / Азербайджан
  • Беларусь / Украина
  • Гибралтар / Испания
  • Косово / Босния и Герцеговина
  • Косово / Сербия

Этому предшествовало: На днях страна-хозяйка Евро-2024 Германия обратилась к УЕФА с просьбой не допустить Беларусь к отбору соревнований из-за ее поддержки России, сообщали местные СМИ.

Журналисты нескольких изданий сообщили, что УЕФА отказал Беларуси, как и России, в участии на Евро-2024.

ВИДЕО ДНЯ

УП, обновлено

Поддержите УП на Patreon

Темы: футболРосcияБеларусьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются

В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод

фотоВ Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция

Все новости...
футбол
Футболисты собирают на "Байрактар" Вооруженным силам
Тренер сборной Украины Петраков сказал, что готов защищать свой дом. Россияне обиделись
Сентябрьские матчи сборной Украины покажут бесплатно
Последние новости
09:12
Путин объявил частичную мобилизацию
08:52
Шольц на Генассамблее ООН: мы не примем мир на условиях России
08:44
Молдова осудила планы Кремля о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины
08:34
За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА
08:14
Оккупанты ночью били по Никопольскому и Криворожскому районам, есть пострадавший - ОВА
07:56
На оккупированных территориях задерживают и принудительно "мобилизуют" мужчин – штаб
07:42
Враг ночью снова обстрелял ЗАЭС
07:10
ВСУ отбили вражеские атаки и поразили 40 объектов противника – сводка
06:15
ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"
05:15
Россияне ударили ракетами по Покровску, ранена жительница города
Все новости...