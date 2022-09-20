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Россию не допустили на Евро-2024 по футболу, Украину и Беларусь развели в жеребьевке

Роман Петренко, Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 17:53
Россию не допустили на Евро-2024 по футболу, Украину и Беларусь развели в жеребьевке
фото: тасс

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обнародовал решение о проведении Чемпионата Европы 2024 по футболу, в котором говорится, что Россия не допущена к соревнованиям, а Беларусь – допущена.

Источник: UEFAEuroradio, Sport.ua

Детали: 20 сентября UEFA сообщила, что Россия не будет участвовать в Чемпионате Европы согласно решению 28 февраля, когда Россию из-за нападения на Украину выгнали из всех соревнований под эгидой UEFA и FIFA.

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Процедура, обнародованная УЕФА, предусматривает проведение жеребьевки отбора к Евро-2024 в воскресенье 9 октября 2022 года, в 12:00 по центральноевропейскому времени.

Согласно решениям Исполнительного комитета УЕФА, действующим на момент жеребьевки, не могут быть сведены в одну группу следующие команды:

  • Армения / Азербайджан
  • Беларусь / Украина
  • Гибралтар / Испания
  • Косово / Босния и Герцеговина
  • Косово / Сербия

Этому предшествовало: На днях страна-хозяйка Евро-2024 Германия обратилась к УЕФА с просьбой не допустить Беларусь к отбору соревнований из-за ее поддержки России, сообщали местные СМИ.

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Журналисты нескольких изданий сообщили, что УЕФА отказал Беларуси, как и России, в участии на Евро-2024.

УП, обновлено
Темы: футболРосcияБеларусьвойна
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