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Молдова обирає альтернативи російському "Газпрому"

Ірина БалачукВівторок, 20 вересня 2022, 18:00
Молдова обирає альтернативи російському Газпрому
Фото РБК

Молдова обрала сім компаній, які будуть забезпечувати її газом з наступного місяця, якщо "Газпром" припинить постачання.

Про це заявив віцепрем'єр Андрей Спину, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За його словами, російський газовий гігант "непередбачуваний", і Молдова може отримати 300 мільйонів євро від ЄБРР у разі зупинки постачання з Росії.

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"Поки ми обрали сім компаній. "Газпром" до них не входить", – сказав віцепрем'єр в ефірі JurnalTV.

Молдова заявила, що "Газпром" може припинити подачу газу, якщо не буде виконана одна з умов контракту – завершення аудиту накопиченої заборгованості за постачання, яка оцінюється в 709 мільйонів доларів. Молдовська влада заявила, що визнає борг, лише якщо його підтвердить незалежний аудит, що наразі не був проведений.

"Ми дізнаємося про його рішення щодо постачання газу в жовтні в останній день, можливо, в останні кілька годин", – сказав Спину.

ВІДЕО ДНЯ

Кишинів та Москва домовились про аудит заборгованості у жовтні минулого року, коли у Молдові діяв режим надзвичайного стану через недостатні обсяги поставок газу від "Газпрому".

Читайте детальніше: Зрада чи перемога над "Газпромом"? Що заховане у газовій угоді Молдови та РФ

Теми: МолдоваРосіяГазпромгаз
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