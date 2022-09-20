Молдова выбирает альтернативы российскому "Газпрому"
Молдова выбрала семь компаний, которые будут обеспечивать ее газом со следующего месяца, если "Газпром" прекратит поставки.
Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
По его словам, российский газовый гигант "непредсказуем", и Молдова может получить 300 миллионов евро от ЕБРР в случае остановки поставок из России.
"Пока мы выбрали семь компаний. "Газпром" в них не входит", – сказал вице-премьер в эфире JurnalTV.
Молдова заявила, что "Газпром" может прекратить подачу газа, если не будет выполнено одно из условий контракта – завершение аудита накопленной задолженности за поставки, которая оценивается в 709 миллионов долларов. Молдавские власти заявили, что признают долг, только если его подтвердит независимый аудит, который пока не был проведен.
"Мы узнаем о его решении по поставкам газа в октябре в последний день, возможно, в последние несколько часов", – сказал Спыну.
Кишинев и Москва договорились об аудите задолженности в октябре прошлого года, когда в Молдове действовал режим чрезвычайного положения из-за недостаточных объемов поставок газа от "Газпрома".
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