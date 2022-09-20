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Рада береться за розслідування розкрадань гумдопомоги та коштів на переселенців

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 18:16

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування порушень використання гуманітарної допомоги та неефективного використання держмайна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави під час війни.

Джерело: депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, сайт Верховної Ради

Деталі: За даними нардепа Ярослава Железняка, 20 вересня 273 народні депутати підтримали проєкт постанови №8031, внесений до парламенту 13 вересня.

Згідно з постановою, основні завдання ТСК такі:

1) вивчення та розслідування можливих фактів порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання та використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, яка призначена для внутрішньо переміщених осіб, інших осіб, постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України (в тому числі пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт), підрозділів Збройних Сил України та Сил територіальної оборони ЗСУ; 

2) дослідження ефективності рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших осіб, щодо організації процесу отримання, розподілу, транспортування, зберігання та використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги; 

3) розслідування обставин щодо використання майна загальносоюзних громадських об’єднань колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, яке належить державі та перебуває у віданні Федерації професійних спілок України, та іншого державного майна, з метою подальшого його цільового використання для потреб внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави; 

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4) підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму отримання, розподілу та надання гуманітарної допомоги, використання майна для потреб внутрішньо переміщених осіб, інших осіб, постраждалих від збройної агресії РФ проти України (в тому числі пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт), сектору безпеки та оборони, а також посилення контролю за дотриманням законодавства України у сфері гуманітарної та соціальної політики. 

До ТСК входять 11 народних депутатів, її очолив Сергій Козир ("Слуга народу"), а заступником голови комісії став Сергій Вельможний (депутатська група "Довіра").

Комісія утворена на 1 рік. За пів року після створення її голова зобов'язаний подати звіт про роботу на одному з пленарних засідань Верховної Ради.

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Теми: Верховна Радагуманітаркапереселенцівійна
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