Рада берется за расследование хищений гумпомощи и средств на переселенцев

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нарушений использования гуманитарной помощи и неэффективного использования госимущества, которое может быть использовано для временного размещения внутренне перемещенных лиц и обеспечения других нужд государства во время войны.

Источник: депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, сайт Верховной Рады

Детали: По данным нардепа Ярослава Железняка, 20 сентября 273 народных депутата поддержали проект постановления №8031, внесенный в парламент 13 сентября.

Согласно постановлению, основные задачи ВСК таковы:

1) изучение и расследование возможных фактов нарушений законодательства Украины в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения и использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи, предназначенной для внутренне перемещенных лиц, других лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (в том числе пенсионеров, лиц с инвалидностью, детей-сирот), подразделений Вооруженных Сил Украины и Сил территориальной обороны ВСУ;

2) исследование эффективности решений центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и других лиц, относительно организации процесса получения, распределения, транспортировки, хранения и использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи;

3) расследование обстоятельств по использованию имущества общесоюзных общественных объединений бывшего Союза Советских Социалистических Республик, которое принадлежит государству и находится в ведении Федерации профессиональных союзов Украины, и другого государственного имущества, с целью дальнейшего его целевого использования для нужд внутренне перемещенных лиц и обеспечения других потребностей государства;

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4) подготовка предложений по совершенствованию механизма получения, распределения и предоставления гуманитарной помощи, использования имущества для нужд внутренне перемещенных лиц, других лиц, пострадавших от вооруженной агрессии РФ против Украины (в том числе пенсионеров, лиц с инвалидностью, детей-сирот), сектора безопасности и обороны, а также усиление контроля за соблюдением законодательства Украины в сфере гуманитарной и социальной политики.

В ВСК входят 11 народных депутатов, ее возглавил Сергей Козырь ("Слуга народа"), а заместителем главы комиссии стал Сергей Вельможный (депутатская группа "Довира").

Комиссия создана на 1 год. Через полгода после создания ее глава обязан представить отчет о работе на одном из пленарных заседаний Верховной Рады.