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Росія вирішила перекинути десантників із Сирії в Україну – Генштаб

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 18:55
Росія вирішила перекинути десантників із Сирії в Україну – Генштаб
Ілюстративне фото з sites.google.com

Лікарні Горлівки переповнені пораненими російськими військовими, з Херсонщини на Донеччину вивезли дві вантажівки з загиблими, натомість Росія планує перекинути з Сирії в Україну бійців 217-го парашутно-десантного полку.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України 20 вересня

Дослівно: "В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат. 

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Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ". 

Деталі: Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. 

Кількість уточнюється.

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Дослівно: "Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України".

Теми: війнаРосіяСиріяГенштаб
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