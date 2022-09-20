Росія вирішила перекинути десантників із Сирії в Україну – Генштаб

Лікарні Горлівки переповнені пораненими російськими військовими, з Херсонщини на Донеччину вивезли дві вантажівки з загиблими, натомість Росія планує перекинути з Сирії в Україну бійців 217-го парашутно-десантного полку.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України 20 вересня

Дослівно: "В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат.

Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ".

Деталі: Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил Російської Федерації.

Кількість уточнюється.

Дослівно: "Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України".