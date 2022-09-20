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Россия решила перебросить десантников из Сирии в Украину – Генштаб

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 18:55
Иллюстративное фото с sites.google.com

Больницы Горловки переполнены ранеными российскими военными, с Херсонской области в Донецкую вывезли два грузовика с погибшими, зато Россия планирует перебросить из Сирии в Украину бойцов 217-го парашютно-десантного полка.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины 20 сентября

Дословно: "В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. 

Лечебные учреждения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск". 

Детали: В то же время, по данным Генштаба ВСУ, с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещено два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших лиц из 1 армейского корпуса вооруженных сил Российской Федерации. 

Количество уточняется.

Дословно: "Из-за неудачного проведения мероприятий скрытой мобилизации, военно-политическим руководством Российской Федерации принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их дальнейшей подготовки к переброске на территорию Украины".

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Темы: войнаРосcияСирияГенштаб
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