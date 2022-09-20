Росіяни вдарили ракетами С300 по Запорізькому району
Вівторок, 20 вересня 2022, 19:58
Російські військові здійснили ракетні атаки на села Григорівка, Юльївка, Річне і смт Комишуваха у Запорізькому районі.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram
Деталі: За його словами, все це сталося протягом останньої години.
В Юльївці і Камишувасі "по три прильоти".
За попередньою інформацією Старуха, ворог застосував ракети С300.
Він додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.