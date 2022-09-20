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Росіяни вдарили ракетами С300 по Запорізькому району

"Українська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 19:58

Російські військові здійснили ракетні атаки на села Григорівка, Юльївка, Річне і смт Комишуваха у Запорізькому районі.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Деталі: За його словами, все це сталося протягом останньої години.

В  Юльївці і Камишувасі "по три прильоти".

За попередньою інформацією Старуха, ворог застосував ракети С300.

Він додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

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Теми: ЗапоріжжяРосіявійна
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