Россияне ударили ракетами С300 по Запорожскому району
Вторник, 20 сентября 2022, 19:58
Российские военные совершили ракетные атаки на села Григорьевка, Юльевка, Речное и пгт Камышеваха в Запорожском районе.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram
Детали: По его словам, все это произошло в течение последнего часа.
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В Юльевке и Камышувахе "по три прилета".
По предварительной информации Старуха, враг применил ракеты С300.
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях выясняется.
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