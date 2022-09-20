Россияне ударили ракетами С300 по Запорожскому району

Российские военные совершили ракетные атаки на села Григорьевка, Юльевка, Речное и пгт Камышеваха в Запорожском районе.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Детали: По его словам, все это произошло в течение последнего часа.

В Юльевке и Камышувахе "по три прилета".

По предварительной информации Старуха, враг применил ракеты С300.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях выясняется.