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Білий дім: Підготовка до мобілізації свідчить про невпевненість Росії

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 20:52
Білий Дім, фото Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що повідомлення про можливу мобілізацію в Росії свідчать про ті труднощі, які перед нею постали в ході повномасштабної війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Салліван сказав на брифінгу у вівторок.

"Як і у випадку підготовки псевдореферендумів, це є відображенням труднощі Росії в Україні. Він (Путін) може вдатися до часткової мобілізації, щоб змусити ще більше росіян брати участь у жорстокій війні в Україні", – зазначив він.

За словами Саллівана, Росії "потрібно більше людей", причому не лише на Донбасі, де вони продовжують наступальні дії, а й там, де вони намагаються стримати контрнаступ українських військ.

"Росія зі скрипом шукає, кого б відправити на війну. Це дії не впевненої в собі країни, не вияв сили – якраз навпаки. І США та наші союзники й партнери серед міжнародної спільноти буде протистояти цим очевидним зусиллям з боку Росії та твердо підтримувати Україну та її народ", – наголосив радник Байдена з нацбезпеки.

Також Салліван запевнив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Як повідомлялося, у вівторок депутати Держдуми одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

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У Європейському Союзі вважають, що це, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

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Теми: СШАмобілізаціяРосіявійна
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