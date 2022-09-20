Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім: Підготовка до мобілізації свідчить про невпевненість Росії

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 20:52
Білий дім: Підготовка до мобілізації свідчить про невпевненість Росії
Білий Дім, фото Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що повідомлення про можливу мобілізацію в Росії свідчать про ті труднощі, які перед нею постали в ході повномасштабної війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Салліван сказав на брифінгу у вівторок.

"Як і у випадку підготовки псевдореферендумів, це є відображенням труднощі Росії в Україні. Він (Путін) може вдатися до часткової мобілізації, щоб змусити ще більше росіян брати участь у жорстокій війні в Україні", – зазначив він.

Реклама:

За словами Саллівана, Росії "потрібно більше людей", причому не лише на Донбасі, де вони продовжують наступальні дії, а й там, де вони намагаються стримати контрнаступ українських військ.

"Росія зі скрипом шукає, кого б відправити на війну. Це дії не впевненої в собі країни, не вияв сили – якраз навпаки. І США та наші союзники й партнери серед міжнародної спільноти буде протистояти цим очевидним зусиллям з боку Росії та твердо підтримувати Україну та її народ", – наголосив радник Байдена з нацбезпеки.

Також Салліван запевнив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у вівторок депутати Держдуми одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському Союзі вважають, що це, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Теми: СШАмобілізаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Усі новини...
США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Останні новини
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
Усі новини...
Реклама: