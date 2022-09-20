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Белый дом: Подготовка к мобилизации свидетельствует о неуверенности России

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 20:52
Белый Дом, фото Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что сообщения о возможной мобилизации в России свидетельствуют о трудностях, которые перед ней предстали в ходе полномасштабной войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Салливан сказал на брифинге во вторник.

"Как и в случае подготовки псевдореферендумов, это отражение трудностей России в Украине. Он (Путин) может прибегнуть к частичной мобилизации, чтобы заставить еще больше россиян участвовать в жестокой войне в Украине", – отметил он.

По словам Салливана, России "нужно больше людей", причем не только в Донбассе, где они продолжают наступательные действия, но и там, где они пытаются сдержать контрнаступление украинских войск.

"Россия со скрипом ищет, кого бы отправить на войну. Это действия не уверенной в себе страны, не проявление силы – как раз наоборот. И США и наши союзники и партнеры среди международного сообщества будут противостоять этим очевидным усилиям со стороны России и твердо поддерживать Украину и ее народ", – подчеркнул советник Байдена по нацбезопасности.

Также Салливан заверил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Как сообщалось, во вторник депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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В Европейском Союзе считают, что это, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов", является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

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Темы: СШАмобилизацияРосcиявойна
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