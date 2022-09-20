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Сигнал оповіщення в телефоні: тестування системи вирішили продовжити

Євген КізіловВівторок, 20 вересня 2022, 21:05
Getty Images

Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує тестування системи інформування населення через мобільні телефони Cell Broadcast.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно: "Хочемо поділитись проміжними результатами, щоб усі ви знали – ваше терпіння допомагає якнайшвидше налаштувати систему так, аби вже скоро її можна було запустити в робочому варіанті і чули ми її ТІЛЬКИ у разі реальної загрози і ЛИШЕ в регіоні, де ця загроза прогнозується або стається".

Деталі: Служба повідомляє, що за два тижні тестування перевірено налаштування обладнання мереж операторів мобільного зв’язку для розсилки інформаційних повідомлень абонентам мобільного зв'язку із використанням технології Cell Broadcast, а також можливість отримання повідомлень на різних моделях мобільних телефонів, які використовуються абонентами операторів мобільного зв’язку в Україні.

У взаємодії з виробниками мобільних телефонів ДСНС працює над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.

Тестування продовжується через значну кількість обладнання, що має бути налаштовано в мережах операторів мобільного зв’язку у взаємодії з вендорами обладнання та виробниками телефонів.

ДСНС наголошує, що Cell Broadcast є дуже важливим елементом в побудові загальнонаціональної системи оповіщення і використовується у багатьох країнах світу.

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Теми: війнаДСНС
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