Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сигнал оповещения в телефоне: тестирование системы решили продолжить

Евгений КизиловВторник, 20 сентября 2022, 21:05
Getty Images

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает тестирование системы информирования населения через мобильные телефоны Cell Broadcast.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно: "Хотим поделиться промежуточными результатами, чтобы все вы знали - ваше терпение помогает быстрее настроить систему так, чтобы уже скоро ее можно было запустить в рабочем варианте и слышали мы ее ТОЛЬКО в случае реальной угрозы и ТОЛЬКО в регионе, где эта угроза прогнозируется или происходит".

Детали: Служба сообщает, что за две недели тестирования проверена настройка оборудования сетей операторов мобильной связи для рассылки информационных сообщений абонентам мобильной связи с использованием технологии Cell Broadcast, а также возможность получения сообщений на различных моделях мобильных телефонов, которые используются абонентами операторов мобильной связи в Украине.

Во взаимодействии с производителями мобильных телефонов ГСЧС работает над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать оповещения.

Тестирование продолжается из-за значительного количества оборудования, которое должно быть настроено в сетях операторов мобильной связи во взаимодействии с вендорами оборудования и производителями телефонов.

ГСЧС отмечает, что Cell Broadcast является очень важным элементом в построении общенациональной системы оповещения и используется во многих странах мира.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: войнаГСЧС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Данилов: Путин представил план "утилизации россиян"

Сразу после выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван

Макрон: Нейтральные в вопросе войны в Украине страны становятся соучастниками России

Путин объявил частичную мобилизацию

ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Все новости...
война
Белый дом: подготовка к мобилизации свидетельствует о неуверенности России
Макрон о российских "референдумах" на оккупированных территориях: "Цинизм"
В Казачьей Лопани россияне пытали людей в подвалах вокзала и магазина – полиция
Последние новости
12:48
Фукуяма: "Я в восторге от того, чего Украина достигла в этом году, остановив Россию и осуществляя сопротивление"
12:43
В РФ начинают разбирать собственные ледоколы на запчасти
12:28
видеоБои на востоке: нацгвардейцы оказали помощь пленному оккупанту
12:12
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации – глава МИД
12:11
Morgan Stanley продает приобретенный по рекордной цене ТЦ в Москве с большой скидкой – СМИ
11:57
Министр обороны Британии: Мобилизация – это признание Путиным, что он проигрывает
11:54
Посол США: Мобилизация в России и псевдореферендумы – признаки слабости и провала
11:47
В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры – мэр
11:43
Экс-чиновников "Центрэнерго" разоблачили на махинациях с газом на 8 миллионов – НАБУ
11:36
Немецкая полиция проводит обыск в имении российского олигарха Усманова в Баварии
Все новости...