Сигнал оповещения в телефоне: тестирование системы решили продолжить

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает тестирование системы информирования населения через мобильные телефоны Cell Broadcast.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно: "Хотим поделиться промежуточными результатами, чтобы все вы знали - ваше терпение помогает быстрее настроить систему так, чтобы уже скоро ее можно было запустить в рабочем варианте и слышали мы ее ТОЛЬКО в случае реальной угрозы и ТОЛЬКО в регионе, где эта угроза прогнозируется или происходит".

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Детали: Служба сообщает, что за две недели тестирования проверена настройка оборудования сетей операторов мобильной связи для рассылки информационных сообщений абонентам мобильной связи с использованием технологии Cell Broadcast, а также возможность получения сообщений на различных моделях мобильных телефонов, которые используются абонентами операторов мобильной связи в Украине.

Во взаимодействии с производителями мобильных телефонов ГСЧС работает над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые могут получать оповещения.

Тестирование продолжается из-за значительного количества оборудования, которое должно быть настроено в сетях операторов мобильной связи во взаимодействии с вендорами оборудования и производителями телефонов.

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ГСЧС отмечает, что Cell Broadcast является очень важным элементом в построении общенациональной системы оповещения и используется во многих странах мира.