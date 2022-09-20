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Жителів Харківщини просять поки не повертатися: люди підриваються на мінах

Олена РощінаВівторок, 20 вересня 2022, 21:49

Поліція закликає мешканців декількох територіальних громад Харківської області утриматись від повернення додому найближчим часом або до евакуації через міни. 

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом

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Після звільнення населених пунктів на Харківщині окупанти залишили заміновану місцевість. Є випадки підриву місцевих жителів на мінах.

Начальник Чугуївського РУП Сергій Пономарьов попросив громадян утриматись від повернення додому або на дачні ділянки найближчим часом.

Пряма мова Пономарьова: "Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами.

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Прошу пересуватись лише асфальтованими доріжками.

Якщо у когось є бажання евакуюватись на зимовий період, звертайтесь до поліцейських Чугуївського РУП за детальною інформацією".

Деталі: Голова райуправління поліції вказав телефони для звернень:

  • начальник сектору кримінальної поліції: 0 (66) 157 20 75
  • начальник відділу превенції: 0 (98) 863 03 32
  • поліцейський офіцер Малинівської ОТГ: 0 (66) 296 93 48
  • дільничий офіцер поліції: 0 (95) 656 09 31; 0 (93) 307 97 60
  • чергова частина: 0 (95) 825 47 59; +380 (5746) 2 20 13.

Теми: Харківська областьдеокупаціяевакуаціявійна
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