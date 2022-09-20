Жителів Харківщини просять поки не повертатися: люди підриваються на мінах

Поліція закликає мешканців декількох територіальних громад Харківської області утриматись від повернення додому найближчим часом або до евакуації через міни.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом

Після звільнення населених пунктів на Харківщині окупанти залишили заміновану місцевість. Є випадки підриву місцевих жителів на мінах.

Начальник Чугуївського РУП Сергій Пономарьов попросив громадян утриматись від повернення додому або на дачні ділянки найближчим часом.

Пряма мова Пономарьова: "Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами.

Прошу пересуватись лише асфальтованими доріжками.

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Якщо у когось є бажання евакуюватись на зимовий період, звертайтесь до поліцейських Чугуївського РУП за детальною інформацією".

Деталі: Голова райуправління поліції вказав телефони для звернень: