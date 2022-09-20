Жителів Харківщини просять поки не повертатися: люди підриваються на мінах
Поліція закликає мешканців декількох територіальних громад Харківської області утриматись від повернення додому найближчим часом або до евакуації через міни.
Джерело: поліція Харківської області
Деталі: Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом
Після звільнення населених пунктів на Харківщині окупанти залишили заміновану місцевість. Є випадки підриву місцевих жителів на мінах.
Начальник Чугуївського РУП Сергій Пономарьов попросив громадян утриматись від повернення додому або на дачні ділянки найближчим часом.
Пряма мова Пономарьова: "Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами.
Прошу пересуватись лише асфальтованими доріжками.
Якщо у когось є бажання евакуюватись на зимовий період, звертайтесь до поліцейських Чугуївського РУП за детальною інформацією".
Деталі: Голова райуправління поліції вказав телефони для звернень:
- начальник сектору кримінальної поліції: 0 (66) 157 20 75
- начальник відділу превенції: 0 (98) 863 03 32
- поліцейський офіцер Малинівської ОТГ: 0 (66) 296 93 48
- дільничий офіцер поліції: 0 (95) 656 09 31; 0 (93) 307 97 60
- чергова частина: 0 (95) 825 47 59; +380 (5746) 2 20 13.