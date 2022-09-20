Жителей Харьковщины просят пока не возвращаться: люди подрываются на минах

Полиция призывает жителей нескольких территориальных общин Харьковской области воздержаться от возвращения домой в ближайшее время либо к эвакуации из-за мин.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Полиция призывает жителей Малиновской, Чкаловской и Печенежской ОТО (укр. ОТГ) воздержаться от возвращения домой в ближайшее время

После освобождения населенных пунктов в Харьковской области оккупанты оставили заминированную местность. Есть случаи подрыва местных жителей на минах.

Начальник Чугуевского РУП Сергей Пономарев попросил граждан воздержаться от возвращения домой или на дачные участки в ближайшее время.

Прямая речь Пономарева: "Пожалуйста, воздержитесь от поездок на деоккупированную местность до тех пор, пока не будет проведено полностью разминирование специальными службами.

Прошу передвигаться только по асфальтированным дорожкам.

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Если у кого-то есть желание эвакуироваться на зимний период, обращайтесь к полицейским Чугуевского РУП за подробной информацией".

Детали: Глава райуправления полиции указал телефоны для обращений: