Жителей Харьковщины просят пока не возвращаться: люди подрываются на минах
Полиция призывает жителей нескольких территориальных общин Харьковской области воздержаться от возвращения домой в ближайшее время либо к эвакуации из-за мин.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: Полиция призывает жителей Малиновской, Чкаловской и Печенежской ОТО (укр. ОТГ) воздержаться от возвращения домой в ближайшее время
После освобождения населенных пунктов в Харьковской области оккупанты оставили заминированную местность. Есть случаи подрыва местных жителей на минах.
Начальник Чугуевского РУП Сергей Пономарев попросил граждан воздержаться от возвращения домой или на дачные участки в ближайшее время.
Прямая речь Пономарева: "Пожалуйста, воздержитесь от поездок на деоккупированную местность до тех пор, пока не будет проведено полностью разминирование специальными службами.
Прошу передвигаться только по асфальтированным дорожкам.
Если у кого-то есть желание эвакуироваться на зимний период, обращайтесь к полицейским Чугуевского РУП за подробной информацией".
Детали: Глава райуправления полиции указал телефоны для обращений:
- начальник сектора криминальной полиции: 0 (66) 157 20 75
- начальник отдела превенции: 0 (98) 863 03 32
- полицейский офицер Малиновской ОТО: 0 (66) 296 93 48
- участковый офицер полиции: 0 (95) 656 09 31; 0 (93) 307 97 60
- дежурная часть: 0 (95) 825 47 59; +380 (5746) 2 20 13.