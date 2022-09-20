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В ЄС виступили проти пом’якшення заборони на перевезення вугілля з РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 23:15

Кілька держав-членів Європейського Союзу виступили проти нових рекомендацій Європейської комісії, в яких вона пропонує пом’якшити обмеження на транспортування деяких російських товарів, зокрема вугілля, через світову продовольчу кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Згідно з новими вказівками Єврокомісії, які нині перебувають на стадії обговорення, транспортування певних товарів із Росії, зокрема вугілля та пов’язаних із ним продуктів, "слід дозволити для подолання продовольчої та енергетичної небезпеки у світі".

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За даними джерел Bloomberg, члени ЄС, як-от Польща та країни Балтії, розкритикували пропозиції Європейської комісії. Вони побоюються, що це послаблює санкції та може фактично дозволити імпорт підсанкційних російських товарів.

Джерела в ЄС стверджують, що нові роз’яснення спрямовані саме на уникнення будь-яких негативних наслідків для третіх країн і стосуються передусім експорту добрив, а санкції щодо російського вугілля залишаються в силі.

Але під час обговорення рекомендацій на одній із зустрічей члени ЄС вказали, що там містяться згадки й про інші товари, як-от цемент та вугілля, і попросили додаткових роз’яснень від Європейської комісії.

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Нагадаємо, Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупинили імпорт російського вугілля у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

За підрахунками, Запровадження європейського ембарго завдасть Росії приблизно 8 мільярдів євро втрат доходу на рік та впливає на до чверті її імпорту вугілля.

Як повідомлялося, хоча Європейський Союз заборонив російським суднам заходити у свої порти, російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС.

Теми: ЄСвугілляРосіясанкції
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