Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС выступили против смягчения запрета на перевозку угля из РФ – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 23:15

Несколько государств-членов Европейского Союза выступили против новых рекомендаций Европейской комиссии, в которых она предлагает смягчить ограничения на транспортировку некоторых российских товаров, в частности угля, из-за мирового продовольственного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно новым указаниям Еврокомиссии, которые находятся на стадии обсуждения, транспортировки определенных товаров из России, в частности угля и связанных с ним продуктов, "следует разрешить для преодоления продовольственной и энергетической опасности в мире".

Реклама:

По данным источников Bloomberg, члены ЕС, например Польша и страны Балтии, раскритиковали предложения Европейской комиссии. Они опасаются, что это ослабляет санкции и может фактически разрешить импорт подсанкционных российских товаров.

Источники в ЕС утверждают, что новые разъяснения направлены именно на избегание каких-либо негативных последствий для третьих стран и касаются, прежде всего, экспорта удобрений, а санкции в отношении российского угля остаются в силе.

Но при обсуждении рекомендаций на одной из встреч члены ЕС указали, что там содержатся упоминания и о других товарах, таких как цемент и уголь, и попросили дополнительных разъяснений от Европейской комиссии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Европейский Союз и Великобритания с 10 августа остановили импорт российского угля в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

По подсчетам, введение европейского эмбарго нанесет России примерно 8 миллиардов евро потерь дохода в год и влияет на четверть ее импорта угля.

Как сообщалось, хотя Европейский Союз запретил российским судам входить в свои порты, российские танкеры все равно экспортируют нефтепродукты в Европу, перегружая их на суда под флагами стран ЕС.

Темы: ЕСугольРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: