В ЕС выступили против смягчения запрета на перевозку угля из РФ – СМИ

Несколько государств-членов Европейского Союза выступили против новых рекомендаций Европейской комиссии, в которых она предлагает смягчить ограничения на транспортировку некоторых российских товаров, в частности угля, из-за мирового продовольственного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно новым указаниям Еврокомиссии, которые находятся на стадии обсуждения, транспортировки определенных товаров из России, в частности угля и связанных с ним продуктов, "следует разрешить для преодоления продовольственной и энергетической опасности в мире".

По данным источников Bloomberg, члены ЕС, например Польша и страны Балтии, раскритиковали предложения Европейской комиссии. Они опасаются, что это ослабляет санкции и может фактически разрешить импорт подсанкционных российских товаров.

Источники в ЕС утверждают, что новые разъяснения направлены именно на избегание каких-либо негативных последствий для третьих стран и касаются, прежде всего, экспорта удобрений, а санкции в отношении российского угля остаются в силе.

Но при обсуждении рекомендаций на одной из встреч члены ЕС указали, что там содержатся упоминания и о других товарах, таких как цемент и уголь, и попросили дополнительных разъяснений от Европейской комиссии.

Напомним, Европейский Союз и Великобритания с 10 августа остановили импорт российского угля в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

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По подсчетам, введение европейского эмбарго нанесет России примерно 8 миллиардов евро потерь дохода в год и влияет на четверть ее импорта угля.

Как сообщалось, хотя Европейский Союз запретил российским судам входить в свои порты, российские танкеры все равно экспортируют нефтепродукты в Европу, перегружая их на суда под флагами стран ЕС.