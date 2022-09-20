Кулеба в Нью-Йорке принял участие в министерском заседании ГУАМ

В Нью-Йорке во вторник состоялось министерское заседание ГУАМ – международной организации, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, – в котором принял участие и глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Во время встречи Кулеба рассказал о ситуации в зонах боевых действий, усилиях Украины и партнерах по освобождению временно оккупированных украинских территорий, а также поблагодарил Грузию, Азербайджан и Молдову за оказание гуманитарной помощи Украине.

Реклама:

На заседании ГУАМ также поднимались вопросы усиления международных санкций против РФ за ее преступления против Украины, в частности в контексте намерений Москвы провести псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях, и концепт Киевского договора безопасности.

Кулеба пригласил Грузию, Азербайджан и Молдову присоединиться к восстановлению украинских регионов, пострадавших в результате войны России против Украины.

По итогам заседания министры иностранных дел подписали Консульскую конвенцию, предусматривающую взаимное предоставление консульской помощи гражданам, а также Протокол определения страны происхождения товаров, который позволит создать зону свободной торговли между странами ГУАМ.

ВИДЕО ДНЯ

ГУАМ был создан в 1997 году как вариант постсоветской интеграции, но без России. Некоторое время в организацию входил и Узбекистан (ГУУАМ). Офис Генерального секретариата организации находится в Киеве.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19-23 сентября будет с рабочим визитом в США для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.