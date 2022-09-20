Два російських безпілотники збито над Херсонщиною

Ввечері 20 вересня українські захисники збили над Херсонською областю два ворожих безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "20 вересня, близько 22:00 години у небі над Херсонщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано ще два російських безпілотника оперативно-тактичного рівня, якими окупанти намагалися проводити повітряну розвідку та наведення вогню".

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