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Два российских беспилотника сбиты над Херсонщиной

Елена РощинаВторник, 20 сентября 2022, 23:55

Вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Юг"

Дословно: "20 сентября, около 22:00 часов в небе над Херсонщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидировано еще два российских беспилотника оперативно-тактического уровня, которыми оккупанты пытались проводить воздушную разведку и наведение огня".

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Темы: Воздушные силы ВСУХерсонская областьвойнабеспилотники
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