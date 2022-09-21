Росіяни весь день гатили по Сумщині – майже 170 приходів

Росіяни 20 вересня протягом дня обстрілювали 7 громад Сумщини, зафіксовано майже 170 приходів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ а також 5 кулеметних черг.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Через обстріли постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів, загинула домашня птиця та коза. На щастя, попередньо − без людських жертв".

Деталі: По Шалигинській громаді з 10 ранку був артобстріл: 22 приходи, із яких 4 снаряди не розірвалися. Пізніше, о 13 годині, росіяни били з гранатометів − 4 приходи, а після 15 − вели вогонь з кулеметів – 5 черг.

Близько 12.30 по Великописарівській громаді росіяни випустили 15 боєприпасів із РСЗВ.

У результаті – у Великій Писарівці частково пошкоджено 3 приватні домоволодіння. А внаслідок ще одного обстрілу майже о 13 годині, теж із РСЗВ, частково пошкоджено один нежитловий будинок.

В Юнаківській громаді з 12.35 був артобстріл села Юнаківка − 16 приходів. Пошкоджено високовольтну лінію електропередач, вибиті вікна в місцевій медичній амбулаторії. На проїжджу частину і городи прилетіли снаряди. У двох будинках мирних мешканців вибиті вікна.

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"Уламками вбило козу, що паслася навпроти одного з будинків", – зазначає Живицький.

По Краснопільській громаді майже опівдні росіяни били з мінометів − 3 приходи, а згодом − ще 15.

По Білопільській громаді з 13 годині почалися артилерійський та мінометний обстріли з території РФ − 15 приходів. Після 17 годин по околиці села Ободи Білопільської громади здійснено мінометний обстріл − 20 приходів, якими пошкоджено 5 житлових будинків.

Продовжився мінометний обстріл громади після 18 години – ще 10 приходів.

По Есманській громаді до 18 години був мінометний обстріл − 39 приходів.

По Новослобідській громаді з 17.50 здійснено артилерійський обстріл − 5 приходів.

"У селі Бояро-Лежачі частково пошкоджено 1 житловий будинок, цегляний сарай, курник та вбито понад 10 курей", – ідеться в повідомленні Живицького.