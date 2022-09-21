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Россияне весь день били по Сумщине – почти 170 приходов

Ольга ГлущенкоСреда, 21 сентября 2022, 00:27
Россияне весь день били по Сумщине – почти 170 приходов
фото разрушений в результате обстрелов Сумщины, telegram Живицкого

Россияне 20 сентября в течение дня обстреливали 7 общин Сумщины, зафиксировано почти 170 приходов из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО а также 5 пулеметных очередей.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Из-за обстрелов пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей, погибла домашняя птица и коза. К счастью, предварительно - без человеческих жертв".

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Детали: По Шалыгинской общине с 10 утра был артобстрел: 22 прихода, из которых 4 снаряда не разорвались. Позже, в 13 часов, россияне били из гранатометов - 4 прихода, а после 15 - вели огонь из пулеметов - 5 очередей.

Около 12.30 по Великописаревской общине россияне выпустили 15 боеприпасов из РСЗО.

В результате - в Великой Писаревке частично повреждены 3 частных домовладения. А в результате еще одного обстрела почти в 13 часов, тоже из РСЗО, частично поврежден один нежилой дом.

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В Юнаковской общине с 12.35 был артобстрел села Юнаковка – 16 приходов. Повреждена высоковольтная линия электропередач, выбиты окна в местной медицинской амбулатории. На проезжую часть и огороды прилетели снаряды. В двух домах мирных жителей выбиты окна.

"Обломками убило козу, которая паслась напротив одного из домов", – отмечает Живицкий.

По Краснопольской громаде почти в полдень россияне били из минометов – 3 прихода, а затем – еще 15.

По Белопольской общине с 13 часов начались артиллерийский и минометный обстрелы с территории РФ - 15 приходов. После 17 часов по окраине села Ободы Белопольской громады осуществлен минометный обстрел - 20 приходов, которыми повреждены 5 жилых домов.

Продолжился минометный обстрел общины после 18 часов – еще 10 приходов.

По Эсманской громаде до 18 часов был минометный обстрел – 39 приходов.

По Новослободской общине с 17.50 осуществлен артиллерийский обстрел – 5 приходов.

"В селе Бояро-Лежачи частично поврежден 1 жилой дом, кирпичный сарай, курятник и убито более 10 кур", – говорится в сообщении Живицкого.

 
 
 

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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