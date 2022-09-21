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Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 01:22
Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ситуація на передовій" підтверджує те, що "ініціатива – за Україною".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

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Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута й Соледара".

Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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