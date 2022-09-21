Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ситуація на передовій" підтверджує те, що "ініціатива – за Україною".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута й Соледара".