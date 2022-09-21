Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 01:22
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ситуація на передовій" підтверджує те, що "ініціатива – за Україною".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута й Соледара".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Путін весь останній місяць проводив мобілізацію, але підрозділи тікають

фото В Раді стало на одного депутата менше

У Білорусі кажуть, що їм мобілізація не потрібна, бо вони й так мобілізовані

Резніков покепкував про мобілізацію в РФ: Кремль прийняв виклик "Москвича"

Кремль засекретив пункт указу про мобілізацію, який стосується кількості призовників

Данілов: Путін представив план "утилізації росіян"

Усі новини...
Зеленський
Держава, яка провокує голод, заслуговує на "найжорсткішу реакцію" світу – Зеленський
Зеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом
Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються
Останні новини
17:28
"Це війна проти дикої орди за цивілізацію". Жорстокі бої з росіянами на Півдні очима штурмовика 128-ї бригади
17:27
Столтенберг: промова Путіна показала, що війна не йде за планом
17:18
Одного з найбільших забудовників Київщини підозрюють в неспплаті 140 млн податків
17:12
Курс валют на 21 вересня: готівкова гривня "просіла" на тлі заяви про мобілізацію в Росії
17:06
У Харкові не змогли перейменувати російський театр імені Пушкіна
17:03
РФ обстріляла Печенізьку дамбу на Харківщині: зруйновано верхній шлюз – ОП
16:45
Відкриті дані ховає війна: до якої інформації хоче обмежити доступ держава
16:38
Тимчасовий захист в Естонії отримали майже 5 тисяч українських чоловіків боєздатного віку
16:36
Надходження до бюджету від акцизів у серпні досягли 7,8 мільярда
16:29
У Київ завезли майже 47 тис. доз вакцини Pfizer
Усі новини...