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Инициатива – за Украиной – Зеленский о ситуации на передовой

Ольга ГлущенкоСреда, 21 сентября 2022, 01:22
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ситуация на передовой" подтверждает то, что "инициатива - за Украиной".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование.

Хочу сегодня особо отметить 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду - за смелость при освобождении населенных пунктов на Донетчине. А также 93-ю отдельную механизированную бригаду - за героическую оборону Бахмута и Соледара".

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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