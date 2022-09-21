Инициатива – за Украиной – Зеленский о ситуации на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ситуация на передовой" подтверждает то, что "инициатива - за Украиной".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование.

Хочу сегодня особо отметить 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду - за смелость при освобождении населенных пунктов на Донетчине. А также 93-ю отдельную механизированную бригаду - за героическую оборону Бахмута и Соледара".