Инициатива – за Украиной – Зеленский о ситуации на передовой
Среда, 21 сентября 2022, 01:22
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ситуация на передовой" подтверждает то, что "инициатива - за Украиной".
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование.
Хочу сегодня особо отметить 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду - за смелость при освобождении населенных пунктов на Донетчине. А также 93-ю отдельную механизированную бригаду - за героическую оборону Бахмута и Соледара".
ВИДЕО ДНЯ