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Ракетні удари по Харкову: рятувальники деблокували 10 людей, є поранений

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 02:32
Харків, ілюстративне фото Дмитра Ларіна

У Харкові росіяни завдали ракетного обстрілу по Холодногірському району, внаслідок якого заблоковано людей.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Ракетний обстріл Холодногірського району. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках".

"За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять усе для їхнього порятунку".

Деталі: Терехов зазначив, що уточнюється інформація щодо постраждалих.

Оновлено: Пізніше Терехов повідомив, що в будинку, де були заблоковані жителі, служба ДСНС врятувала 10 осіб.

За іншою адресою – один поранений.

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В обох будинках зруйновані дахи, верхні поверхи житлових будинків, сходові клітки.

Теми: Харківобстрілвійна
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