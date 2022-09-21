Ракетні удари по Харкову: рятувальники деблокували 10 людей, є поранений
Середа, 21 вересня 2022, 02:32
У Харкові росіяни завдали ракетного обстрілу по Холодногірському району, внаслідок якого заблоковано людей.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "Ракетний обстріл Холодногірського району. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках".
"За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять усе для їхнього порятунку".
Деталі: Терехов зазначив, що уточнюється інформація щодо постраждалих.
Оновлено: Пізніше Терехов повідомив, що в будинку, де були заблоковані жителі, служба ДСНС врятувала 10 осіб.
За іншою адресою – один поранений.
ВІДЕО ДНЯ
В обох будинках зруйновані дахи, верхні поверхи житлових будинків, сходові клітки.