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Ракетные удары по Харькову: спасатели деблокировали 10 человек, есть раненый

Ольга ГлущенкоСреда, 21 сентября 2022, 02:32
Харьков, иллюстративное фото Дмитрия Ларина

В Харькове россияне нанесли ракетный обстрел по Холодногорскому району, в результате которого заблокированы люди.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Ракетный обстрел Холодногорского района. "Прилеты" по многоэтажным жилым домам".

"По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения".

Детали: Терехов отметил, что уточняется информация о пострадавших.

Обновлено: Позже Терехов сообщил, что в доме, где были заблокированы жители, служба ГСЧС спасла 10 человек.

По другому адресу – один раненый.

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В обоих домах разрушены крыши, верхние этажи жилых домов, лестничные клетки.

Темы: Харьковобстрелвойна
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