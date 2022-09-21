Ракетные удары по Харькову: спасатели деблокировали 10 человек, есть раненый
Среда, 21 сентября 2022, 02:32
В Харькове россияне нанесли ракетный обстрел по Холодногорскому району, в результате которого заблокированы люди.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Ракетный обстрел Холодногорского района. "Прилеты" по многоэтажным жилым домам".
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"По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения".
Детали: Терехов отметил, что уточняется информация о пострадавших.
Обновлено: Позже Терехов сообщил, что в доме, где были заблокированы жители, служба ГСЧС спасла 10 человек.
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По другому адресу – один раненый.
В обоих домах разрушены крыши, верхние этажи жилых домов, лестничные клетки.