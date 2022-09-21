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Держава, яка провокує голод, заслуговує на "найжорсткішу реакцію" світу – Зеленський

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 04:35
Держава, яка провокує голод, заслуговує на найжорсткішу реакцію світу – Зеленський
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський закликав солідаризуватися у притягненні Росії до відповідальності за провокування голоду.

Джерело: Зеленський під час засідання високого рівня з питань продовольчої безпеки, яке відбувається на полях Генасамблеї ООН

Пряма мова: "Кожна людина у світі має бути позбавлена голоду й навіть його загрози.

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А будь-яка держава, яка провокує голод, пробує поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію".

"Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невідʼємним правом, а тим, що потрібно випрошувати. Ми цього категорично не сприймаємо.

Ми проти цього послідовно боремось. І закликаємо бути солідарними з нами у притягненні Росії до відповідальності.

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Бути солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду – право на їжу".

Теми: ЗеленськийРосіявійнапродукти
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