Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Государство, которое провоцирует голод, заслуживает "самую жесткую реакцию" мира – Зеленский

Ольга ГлущенкоСреда, 21 сентября 2022, 04:35
Государство, которое провоцирует голод, заслуживает самую жесткую реакцию мира – Зеленский
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский призвал солидаризироваться в привлечении России к ответственности за провоцирование голода.

Источник: Зеленский во время заседания высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит на полях Генассамблеи ООН

Прямая речь: "Каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы.

Реклама:

А любое государство, которое провоцирует голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки фортуны или милости какого-то диктатора, должно получать от мира самую жесткую реакцию".

"Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать. Мы этого категорически не приемлем.

Мы против этого последовательно боремся. И призываем быть солидарными с нами в привлечении России к ответственности.

ВИДЕО ДНЯ

Быть солидарными с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны на защиту от голода – право на еду".

Темы: ЗеленскийРосcиявойнапродукты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Зеленский
Генпрокурор – за то, чтобы НАБУ и САП не пострадали от инициативы Зеленского по госизмене
"Может, это немного эгоистично": Зеленская о том, как на семью влияет разлука с мужем и отцом
PariMatch подала в суд на Зеленского с требованием отменить санкции
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: