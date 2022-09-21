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Государство, которое провоцирует голод, заслуживает "самую жесткую реакцию" мира – Зеленский

Ольга ГлущенкоСреда, 21 сентября 2022, 04:35
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский призвал солидаризироваться в привлечении России к ответственности за провоцирование голода.

Источник: Зеленский во время заседания высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит на полях Генассамблеи ООН

Прямая речь: "Каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы.

А любое государство, которое провоцирует голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки фортуны или милости какого-то диктатора, должно получать от мира самую жесткую реакцию".

"Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать. Мы этого категорически не приемлем.

Мы против этого последовательно боремся. И призываем быть солидарными с нами в привлечении России к ответственности.

Быть солидарными с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны на защиту от голода – право на еду".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойнапродукты
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