Государство, которое провоцирует голод, заслуживает "самую жесткую реакцию" мира – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал солидаризироваться в привлечении России к ответственности за провоцирование голода.
Источник: Зеленский во время заседания высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит на полях Генассамблеи ООН
Прямая речь: "Каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы.
А любое государство, которое провоцирует голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки фортуны или милости какого-то диктатора, должно получать от мира самую жесткую реакцию".
"Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать. Мы этого категорически не приемлем.
Мы против этого последовательно боремся. И призываем быть солидарными с нами в привлечении России к ответственности.
Быть солидарными с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны на защиту от голода – право на еду".