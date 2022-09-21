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ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в "нападі на Росію"

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 06:15
ISW: Путін хоче анексувати окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ в нападі на Росію
Путін, фото: Getty Images

За даними Інституту вивчення війни (ISW), президент Росії прагне анексії окупованих територій, щоб стримувати контрнаступ українських військових, оголосивши його "нападом на Росію".

Джерело: ISW

Деталі: Призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили про проведення "референдум" щодо приєднання до Росії на 23-27 вересня.

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Як зазначає інститут, Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії.

Плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

Путін і його радники, очевидно, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення підсилення армії шляхом добровільної мобілізації досягають кульмінації, не відповідаючи потребам російських військових.

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Таким чином, Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільного призову.

Як припускає ISW, Путін вірить, що він може "звернутися до російського етнонаціоналізму та захисту нібито "російських народів" і претендувати на створення додаткових сил добровольців.

Він може спробувати покладатися на посилену риторику частково через те, що Кремль не може дозволити собі стимулювати новобранців премія і пільгами. Тому Путін запроваджує нові та суворіші покарання, намагаючись стримати ризик розпаду російських військових підрозділів, які воюють в Україні та ухиляються від призову в Росії.

20 вересня Кремль пришвидшив ухвалення нового закону, який кодифікує різко посилені покарання за дезертирство, відмову від призову та непокору. Він також передбачає кримінальну відповідальність за здачу в полон і проголошує її злочином, який карається десятьма роками в'язниці.

Проте цей закон не впроваджує повномасштабної мобілізації чи ширшого призову, а також не проводить будь-яких підготовчих заходів до таких заходів.

Кремль вживає заходів для прямого збільшення формування збройних сил шляхом продовження добровільної самомобілізації та розширення своїх законних повноважень для розгортання російських призовників, які вже є у збройних силах, воювати в Україні.

Путін, ймовірно, сподівається, що посилення самомобілізації та розправи з недоброзичливцями російських сил дозволять йому захопити решту Донецька і захистити окуповані Росією частини Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"Він помиляється, – зазначають аналітики інституту, – Путін не має ні часу, ні ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили".

Але Путін, швидше за все, почекає, щоб побачити, чи будуть ці зусилля успішними, перш ніж або піти на подальшу ескалацію, або звинуватити у своїй поразці "цапа-відбувайла".

Його найбільш вірогідним "цапом-відбувайлом" є міністр оборони Сергій Шойгу і Міністерство оборони Росії.

За даними ISW, Путін, ймовірно, також має намір стримувати контрнаступ України шляхом анексії окупованої української території, щоб представити боротьбу України за звільнення окупованих територій як "напад на Росію".

Тим часом українські та західні лідери відреагували на повідомлення про майбутні референдуми новими заявами про прихильність відновленню українського суверенітету на окупованій українській території.

Теми: війнаПутінанексіяокупація
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