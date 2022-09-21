ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"

По данным Института изучения войны (ISW), президент России стремится к аннексии оккупированных территорий, чтобы сдерживать контрнаступление украинских военных, объявив его "нападением на Россию".

Источник: ISW

Детали: Назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о проведении "референдума" о присоединении к России на 23-27 сентября.

Как отмечает институт, Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и, вероятно, также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России.

Планы Кремля по аннексии нацелены, прежде всего, на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможности формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину, и что усилия по быстрому созданию усиления армии путем добровольной мобилизации достигают кульминации, не отвечая потребностям российских военных.

Таким образом, Путин, вероятно, создает правовые и информационные условия для улучшения формирования российской армии, не прибегая к расширенному призыву, изменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольного призыва.

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Как предполагает ISW, Путин верит, что он может "обратиться к российскому этнонационализму и защите якобы "российских народов" и претендовать на создание дополнительных сил добровольцев.

Он может попытаться полагаться на усиленную риторику отчасти из-за того, что Кремль не может позволить себе стимулировать новобранцев премиями и льготами. Поэтому Путин вводит новые и более суровые наказания, пытаясь сдержать риск распада российских военных подразделений, которые воюют в Украине и уклоняются от призыва в России.

20 сентября Кремль ускорил принятие нового закона, который кодифицирует резко усиленные наказания за дезертирство, отказ от призыва и неповиновение. Он также предусматривает уголовную ответственность за сдачу в плен и провозглашает ее преступлением, которое наказывается десятью годами тюрьмы.

Однако этот закон не вводит полномасштабной мобилизации или более широкого призыва, а также не проводит каких-либо подготовительных мероприятий к таким мероприятиям.

Кремль принимает меры для прямого увеличения формирования вооруженных сил путем продолжения добровольной самомобилизации и расширения своих законных полномочий для развертывания российских призывников, которые уже есть в вооруженных силах, воевать в Украине.

Путин, вероятно, надеется, что усиление самомобилизации и расправы с недоброжелателями российских сил позволят ему захватить остальной Донецк и защитить оккупированные Россией части Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Он ошибается, – отмечают аналитики института, – Путин не имеет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой силы".

Но Путин, скорее всего, подождет, чтобы увидеть, будут ли эти усилия успешными, прежде чем либо пойти на дальнейшую эскалацию, либо обвинить в своем поражении "козла отпущения".

Его наиболее вероятным "козлом отпущения" является министр обороны Сергей Шойгу и Министерство обороны России.

По данным ISW, Путин, вероятно, также намерен сдерживать контрнаступление Украины путем аннексии оккупированной украинской территории, чтобы представить борьбу Украины за освобождение оккупированных территорий как "нападение на Россию".

Тем временем украинские и западные лидеры отреагировали на сообщения о предстоящих референдумах новыми заявлениями о приверженности восстановлению украинского суверенитета на оккупированной украинской территории.