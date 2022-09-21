Окупанти вночі гатили по Нікопольському і Криворізькому районах, є постраждалий – ОВА

Загарбники вночі вдарили по житлових кварталах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч була напруженою у Нікопольському та Криворізькому районах. Росіяни вдарили по житлових кварталах зі ствольної артилерії".

Деталі: За його словами, Нікополь був обстріляний двічі - 30 прильотів. В результаті обстрілів постраждав 56-річний чоловік.

Також у місті було пошкоджено більш 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони, лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили місцевий хлібокомбінат, дитсадок, бібліотеку та декілька магазинів.

Через обстріл виникли пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї - вогнеборці полум’я уже загасили.

Крім того, у Криворізькому районі пізно ввечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада, постраждалих немає.

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