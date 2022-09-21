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Оккупанты ночью били по Никопольскому и Криворожскому районам, есть пострадавший - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 21 сентября 2022, 08:14
Фото: Telegram Резниченко

Захватчики ночью ударили по жилым кварталам Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь была напряженной в Никопольском и Криворожском районах. Россияне ударили по жилым кварталам из ствольной артиллерии".

Детали: По его словам, Никополь был обстрелян дважды - 30 прилетов. В результате обстрелов пострадал 56-летний мужчина.

 

Также в городе было повреждено более 20 многоэтажек и частных домов, машины, газопроводы, линии электропередач. Вражеские снаряды повредили местный хлебокомбинат, детсад, библиотеку и несколько магазинов.

 

Из-за обстрела возникли пожары в квартире и на частном подворье - пожарные пламя уже потушили.

Кроме того, в Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская община, пострадавших нет.

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Темы: Днепропетровская областьвойнажертвыУкраина
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