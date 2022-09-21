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За добу окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 21 вересня 2022, 08:34
Ілюстративне фото ДСНС на Донеччині

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу через обстріли загарбників в регіоні загинуло 6 мирних мешканців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини".

Деталі: Повідомляється, що 2 людини загинуло у Бахмуті, 1 - у Торецьку, 1 - у Дружбі, 1 - у Георгіївці та 1 - у Великій Новосілці. 20 людей отримали поранення.

 

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьжертвивійнаУкраїна
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