За добу окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини – ОВА

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу через обстріли загарбників в регіоні загинуло 6 мирних мешканців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини".

Деталі: Повідомляється, що 2 людини загинуло у Бахмуті, 1 - у Торецьку, 1 - у Дружбі, 1 - у Георгіївці та 1 - у Великій Новосілці. 20 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.