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За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 21 сентября 2022, 08:34
За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС на Донтчине

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки из-за обстрелов захватчиков в регионе погибли 6 мирных жителей.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области".

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Детали: Сообщается, что 2 человека погибли в Бахмуте, 1 - в Торецке, 1 - в Дружбе, 1 - в Георгиевке и 1 - в Великой Новоселке. 20 человек получили ранения.

 

В настоящее время пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьжертвывойнаУкраина
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