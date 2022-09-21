За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА
Среда, 21 сентября 2022, 08:34
Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за сутки из-за обстрелов захватчиков в регионе погибли 6 мирных жителей.
Источник: Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области".
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Детали: Сообщается, что 2 человека погибли в Бахмуте, 1 - в Торецке, 1 - в Дружбе, 1 - в Георгиевке и 1 - в Великой Новоселке. 20 человек получили ранения.
В настоящее время пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.