Британська розвідка пояснила, чому РФ поспішає з референдумами на окупованих територіях

Поспішна організація референдумів на окупованих Росією територіях викликана побоюваннями неминучого наступу України та очікуванням більшої безпеки після формального приєднання до РФ.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"20 вересня офіційні особи окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України оголосили про проведення референдуму щодо приєднання до Російської Федерації. Ці референдуми відбулися за офіційним визнанням російською Думою Донецької та Луганської Народних Республік 21 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що російські сили в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. 20 вересня Держдума Росії проголосувала за внесення поправок до закону, який розширює покарання за невиконання зобов'язань військовослужбовцями.

"Це, ймовірно, зроблено для обмеження кількості дезертирств та відмов. Російське цивільне та військове керівництво за останні два тижні зіткнулося зі значним тиском. Ці нові заходи, швидше за все, були висунуті через громадську критику і знаменують собою подальший розвиток стратегії Росії", - наголошується у звіті.

Вказується, що Путін йде на більший політичний ризик, розвінчуючи міфи про те, що Росія не перебуває ні в стані війни, ні в національній кризі, сподіваючись створити більше бойової могутності.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/mTjNg8OULA



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zdw1DCoUkX